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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Auslobung eines Geldwertes für Hinweise zum Sachverhalt - Einbruch im Stahlwerk Unterwellenborn am 07.02.2026

Unterwellenborn (ots)

Bezugnehmend auf die Pressemeldung der Landespolizeiinspektion Saalfeld vom 12.02.2026 (Unbekannte entwenden Waren im Wert von mehreren tausend Euro aus dem Stahlwerk - Polizei bittet um Hinweise).

In der Nacht vom 07.02.2026 auf den 08.02.2026, entwendeten mehrere unbekannte Täter Waren aus dem Stahlwerk in Unterwellenborn. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen. Es werden Spuren ausgewertet und weitere Hinweise untersucht. Aus diesem Grund bittet die Polizei erneut um die Mithilfe der Bevölkerung. Sollte Ihnen in der Nacht vom 07.02.2026 auf den 08.02.2026 etwas aufgefallen sein, was mit dem Einbruch zu tun haben könnte, wenden Sie sich bitte, unter Nennung des Aktenzeichens: 0034243/2026 an die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld (Tel.: 03672 417 1464).

Für Hinweise, welche zu einer rechtskräftigen Verurteilung eines oder mehrerer Täter führen, wird durch das geschädigte Unternehmen eine Belohnung von 10.000 Euro ausgelobt. Gehen mehrere solcher Hinweise ein, wird die Belohnungssumme anteilig entsprechend der Anzahl der maßgeblichen Hinweise aufgeteilt. Die Auslobung und eine mögliche Auszahlung erfolgen durch das geschädigte Unternehmen, nicht durch die Strafverfolgungsbehörden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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