LPI-NDH: Kollision mit Verkehrsinsel - Volkswagen muss abgeschleppt werden

Nordhausen (ots) - In einem Mehrfamilienhaus in der Johannes-Thal-Straße ereignete sich in der Zeit zwischen Samstag, 21 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr, ein Diebstahl eines Elektrorollers. Das Fahrzeug war mit einem Schloss an einem Geländer gesichert. Unbekannte Täter durchtrennten dieses und eigneten sich in rechtswidriger Absicht des E-Scooter an. Das Beutegut hatte einen Wert von mehreren hundert Euro. Beamte des ...

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