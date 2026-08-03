Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Kollision mit Verkehrsinsel - Volkswagen muss abgeschleppt werden
Nordhausen (ots)
Aus ungeklärter Ursache kollidierte am Sonntag, gegen 18.50 Uhr, ein Volkswagen in der Parkallee mit einer Verkehrsinsel. Hierdurch wurde das Fahrzeug so erheblich verletzt, dass es abgeschleppt werden musste. An der Verkehrsinsel entstand zudem ein Sachschaden.
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