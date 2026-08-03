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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kollision mit Verkehrsinsel - Volkswagen muss abgeschleppt werden

Nordhausen (ots)

Aus ungeklärter Ursache kollidierte am Sonntag, gegen 18.50 Uhr, ein Volkswagen in der Parkallee mit einer Verkehrsinsel. Hierdurch wurde das Fahrzeug so erheblich verletzt, dass es abgeschleppt werden musste. An der Verkehrsinsel entstand zudem ein Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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