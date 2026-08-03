Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall an Knotenpunkt - Verkehr erheblich behindert

Sondershausen (ots)

Am Verkehrsknotenpunkt der Bundesstraßen 4 und 249 bei Sondershausen ereignete sich am Sonntag gegen 16.45 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein auf der Bundesstraße 4 fahrender Pkw-Fahrer beabsichtigte aus Richtung Erfurt auf die Bundesstraße 249 in Richtung Ebeleben aufzufahren. Hierbei kam es zur Kollision mit einem im Gegenverkehr befindlichen Auto. Hierbei wurden beide Fahrzeuge derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Zwei Insassen des aus Richtung Erfurt kommenden Fahrzeugs wurden leicht verletzt. Bis die Fahrzeuge geborgen waren, kam es zu teils erheblichen Verkehrsbehinderungen. Gegen 19 Uhr wurde die Fahrbahn wieder freigegeben.

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