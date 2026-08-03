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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Waldschänke beschädigt - Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Nordhausen (ots)

Im Windlücker Weg beschädigten derzeit Unbekannte eine Waldschänke und verursachten einen Sachschaden von etwa 2000 Euro. Der oder die Täter stießen die Sitzgelegenheit um und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Die Tat ereignete sich am Sonntag in der Zeit von 21.50 Uhr bis 22.05 Uhr.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten Ermittlungen wegen Sachbeschädigung ein und suchen nach Hinweisen zur Tat und den Tätern. Sie werden unter der Telefonnummer 03631/960 entgegengenommen.

Aktenzeichen: 0193848

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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