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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: E-Scooter aus Treppenhaus entwendet - Beutegut war gesichert

Nordhausen (ots)

In einem Mehrfamilienhaus in der Johannes-Thal-Straße ereignete sich in der Zeit zwischen Samstag, 21 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr, ein Diebstahl eines Elektrorollers. Das Fahrzeug war mit einem Schloss an einem Geländer gesichert. Unbekannte Täter durchtrennten dieses und eigneten sich in rechtswidriger Absicht des E-Scooter an. Das Beutegut hatte einen Wert von mehreren hundert Euro.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten Ermittlungen ein uns suchen nach Zeugenhinweisen zur Tat oder den Tätern, die den schwarzen Elektroroller vom Typ Evercross entwendeten. Hinweise nimmt die Nordhäuser Polizei unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0193687

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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