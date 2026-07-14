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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wohnhausbrand in Gernrode - Löscharbeiten bis in den frühen Morgen

Gernrode (ots)

Am Sandberg wurde am Dienstag gegen 00.25 Uhr bekannt, dass ein Wohnhaus in Flammen stand. Sofort kamen Rettungskräfte der Feuerwehr sowie Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld zum Einsatz. Bei Eintreffen der Kameraden der Feuerwehr stand das Dachgeschoss bereits im Vollbrand. Bis in die frühen Morgenstunden dauerten die Löscharbeiten an. Ersten Erkenntnissen nach befanden sich keine Personen während des Brandes im Gebäude. Das Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude konnte verhindert werden.

Der an dem Wohnhaus entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 250000 Euro. Gegenwärtig wird geprüft, wann die Beamten der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen mit der Ursachenforschung am Brandort beginnen können. Erkenntnisse zur Brandentstehung liegen derzeit noch nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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