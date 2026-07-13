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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feuertonne verursacht Brand - Fahrlässigkeit als Ursache vermutet

Altengottern (ots)

Sonntagabend kam es zu einem Feuerwehreinsatz in der Torgasse. Ein Wohnungsbrand bestätigte sich den ersten Meldungen nach glücklicherweise nicht. Stattdessen brannte ein Strohhaufen unter einer Dachkonstruktion. Ursächlich hierfür ist wahrscheinliche eine unsachgemäß abgelöschte Feuertonne im unmittelbaren Nahbereich. Die Flammen beschädigten das Dach und führten zu einem Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Feuerwehr konnte das Ausbreiten des Brandes verhindern. Personen wurden nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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