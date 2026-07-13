Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Feuertonne verursacht Brand - Fahrlässigkeit als Ursache vermutet
Altengottern (ots)
Sonntagabend kam es zu einem Feuerwehreinsatz in der Torgasse. Ein Wohnungsbrand bestätigte sich den ersten Meldungen nach glücklicherweise nicht. Stattdessen brannte ein Strohhaufen unter einer Dachkonstruktion. Ursächlich hierfür ist wahrscheinliche eine unsachgemäß abgelöschte Feuertonne im unmittelbaren Nahbereich. Die Flammen beschädigten das Dach und führten zu einem Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Feuerwehr konnte das Ausbreiten des Brandes verhindern. Personen wurden nicht verletzt.
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