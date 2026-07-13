LPI-NDH: Ungebetener Gast in Gartenlaube - Polizei musste einschreiten

Thamsbrück (ots) - Am Sonntagnachmittag beabsichtigte der Fahrer eines Audis bei Thamsbrück auf der Landstraße 1031 einen Traktor mit Anhänger zu überholen. Als er bei dem Überholvorgang auf Höhe der Zugmaschine war, touchierten sich beide Fahrzeuge, woraufhin das Auto von der Fahrbahn ab- und im Straßengraben zum Stehen kam. Das Fahrzeug war mit vier Personen ...

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