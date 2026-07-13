Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Ungebetener Gast in Gartenlaube - Polizei musste einschreiten
Anrode (ots)
Samstagmorgen mussten die Beamten des Inspektionsdienstes Eichsfeld einen 29-jährigen Mann aus einer Gartenlaube entfernen. Der Mann campte auf dem Grundstück und verschaffte sich dafür unrechtmäßig Zugang zu dem Gartengrundstück. Der ungebetene Gast erhielt einen Platzverweis und wurde vom Grundstück geleitet. Zudem wurden Ermittlungen wegen Hausfriedensbruch eingeleitet.
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