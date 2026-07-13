Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sonniges Wetter und Übermut - vermehrt Unfälle mit Zweirädern in Nordthüringen

Nordthüringen (ots)

Am zurückliegenden sonnigen Wochenende ereigneten sich gleich mehrere Motorradunfälle auf den Straßen Nordthüringens. Vier davon verliefen mit Verletzungen der Fahrer, einige andere gingen glücklicherweise glimpflich aus. Die Ursachen sind unterschiedlich. Falschegewählte Geschwindigkeiten, Überschätzung oder eine unangepasste Fahrweise bei schwierigen Straßenverhältnisen wie aufgetragener Rollsplitt gelten als Unfallursachen.

Aufgrund der Häufung von Unfällen unter der Beteiligung von Krafträder mahnt die Polizei in Nordthüringen zu einer besonnenen sowie rücksichtsvollen Fahrweise und bittet die eigenen Fähigkeiten an den Fahrstil anzupassen. Neben Sachschäden und Verletzungen können aufgrund der aktuellen Witterung auch Vegetationsbrände entstehen. Die häufig sehr heißen Motoren und Abgasanlagen können nach Stürzen Brände verursachen, wenn die Motorräder in Böschungen oder in trockene Felder zum liegen kommen. Derzeit steigt die Waldbrandgefahr in ganz Thüringen an.

In Nordthüringen herrscht vorwiegend eine mittlere Waldbrandstufe. Zunehmend werden Gebiete in der Hainich-Region und der Hainleite bis hin zur Schmücke mit einer hohen Waldbrandgefahr ausgewiesen.

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