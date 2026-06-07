Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wild mit dem Quad unterwegs

Nordhausen (ots)

Am Samstagnachmittag fiel einer Streife der Nordhäuser Polizei in Bielen ein Quad auf. Was sich im Zuge der angestrebten Kontrolle des Fahrzeuges entwickelte, hätte dramaturgisch auch in einem Actionfilm Platz finden können.

Das Quad war mit zwei Personen besetzt, der Sozius schien offenbar sehr jung zu sein. In der Betonstraße in Bielen sollte das Gefährt einer Kontrolle unterzogen werden. Diese Maßnahme wohl erahnend, gab der Fahrer Gas und bog in den Lutherweg ab. Rücksicht auf Fußgänger Fehlanzeige - unter diesem Motto raste das Quad nördlich des Möwensees in Richtung Windehausen. Von da ging es bis Heringen weiter. Anstalten, anzuhalten und den Aufforderungen der Polizei Folge zu leisten, machte der Fahrer nicht. Im Bereich des Bahnhofes Heringen wurde es dann spektakulär. Hier übersprang der Fahrzeugführer mit dem Quad eine Böschung von fast einem Meter in eine Buschgruppe hinein. Dass sich der Sozius auf dem Gerät halten konnte, war für die erschrockenen Polizeibeamten unfassbar. Die Aktion war, auch sofern man dem Fahrer absolute Ortskenntnis unterstellen mag, in Bezug auf seinen Mitfahrer unverantwortlich. Aufgrund der zunehmenden Rücksichtslosigkeit in der Fahrweise, brach die Polizei die Nacheile ab. Das Quad wurde noch in Heringen in der Straße der Einheit entgegen der Fahrtrichtung der dortigen Einbahnstraße fahrend gesehen. Um offensichtlich alle Verfolger abzuhängen nutzte der Quadfahrer noch den Fußweg zwischen Brauhausstraße und Mauerstraße und entfernte sich dann in unbekannte Richtung. Die Polizei ermittelt gegen den Fahrer wegen des Verstoßes gegen Paragraf 315d des Strafgesetzbuches und bittet Personen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, sich bei einer Polizeidienststelle zu melden. Angesprochen sind insbesondere die Familien, die sich auf den Feld- und Radwegen befanden und die dem Quad ausweichen mussten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell