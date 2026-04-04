Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pole mehrfach im Konflikt mit dem deutschen Gesetz

Großwechsungen/Nordhausen (ots)

Ein 25-jähriger Pole beschäftigte ab den späten Abendstunden des 02.04.2026 mehrfach die Polizeibeamten des Inspektionsdienstes Nordhausen. Während dieser zunächst in der Hauptstraße in Großwechsungen mehrere Türen eines Wohnhauses beschädigte, schlug dieser in den Morgenstunden des 03.04.2026 ein Fenster des selbigen ein. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1500 EUR. Da der Beschuldigte über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügte, wurde dieser zur weiteren staatsanwaltschaftlichen Entscheidung vorläufig festgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 2 Promille. Gegen Auflagen wurde dieser am Nachmittag des 03.04.2026 wieder auf freien Fuß gesetzt, hielt sich jedoch in der weiteren Folge widerrechtlich auf einem Grundstück des Uthleber Weges in Nordhausen auf. Aufgrund der immer noch erheblichen Alkoholisierung wurde dem Beschuldigten fortfolgend die Nutzung seines mitgeführten Fahrrades untersagt, wohingegen sich dieser noch im Beisein der Polizeibeamten fahrenderweise mit diesem vom Einsatzort entfernte. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle konnte ein Atemalkoholwert von über 2 Promille ermittelt werden. Aufgrunddessen wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst. Der Beschuldigte muss sich nunmehr vor dem deutschen Gesetz aufgrund zweimaliger Sachbeschädigung, Hausfriedensbruchs und Trunkenheit im Verkehr verantworten.

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