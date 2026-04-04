Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Görsbach (ots)

Im Rahmen der Streifentätigkeit fiel den Polizeibeamten des Inspektionsdienstes Nordhausen am 03.04.2026, gegen 07:45 Uhr ein PKW Seat Exeo ST mit Anhänger auf der L3080 auf, der einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Bei dieser stellte sich heraus, dass der verantwortliche 44-jährige Fahrzeugführer zwar im Besitz der Fahrerlaubnis (FE)-Klasse B, nicht jedoch der erforderlichen FE-Klasse BE war. Der Fahrzeugführer muss sich nunmehr aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten.

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