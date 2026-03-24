Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte beschädigen Scheibe an Haltestelle

Nordhausen (ots)

Derzeit unbekannte Täter beschädigten Am Alten Tor eine Glasscheibe an einer Straßenbahnhaltestelle. Das Glas einer Werbetafel ging zu Bruch. hierdurch entstand ein Sachschaden von etwa eintausend Euro. Die Tat soll sich nach Zeugenangaben gegen 20 Uhr ereignet haben. Die Täter flüchteten nach der Sachbeschädigung in unbekannte Richtung.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen kamen zum Einsatz und leiteten Ermittlungen wegen Sachbeschädigung ein. Im Zuge der Ermittlungen werden zeugen gesucht, die Angaben zu den Tätern oder der Tat machen können. Sie werden gebeten sich bei der Nordhäuser Polizei unter de Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0073124

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