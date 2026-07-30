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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Trunkenheit im Straßenverkehr

Apolda (ots)

Am späten Mittwochabend, den 29.07.2026, kontrollierten die Beamten der Polizei Apolda einen 46-Jährigen Fiatfahrer. Der Mann war zuvor beobachtet worden, wie er an der Ampelkreuzung Dammstraße in Apolda, am Straßenrand urinierte und sich dann schwankend zu seinem Fahrzeug begibt und die Fahrt fortsetzte. Das Fahrzeug konnte in der Stegmannstraße gestoppt werden und bei dem 46-Jährigen wurde eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Ein Atemalkoholtest ergab 2,06 Promille. Der Fiatfahrer wurde zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht, Schlüssel und Führerschein wurden sichergestellt und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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