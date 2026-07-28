LPI-J: Einbruch in mehrere Kellerabteile

Jena (ots) - Im Zeitraum von Samstagabend bis Montagmorgen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Imbiss in der Brüsseler Straße in Jena. Nach bisherigen Erkenntnissen bogen die Täter ein Blech an dem Gebäude nach oben und gelangten so in die Räumlichkeiten. Anschließend entwendeten sie Bargeld, Lebensmittel sowie ein Mobiltelefon. Der entstandene Beuteschaden beläuft sich auf rund ...

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