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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in mehrere Kellerabteile

Apolda (ots)

In der Zeit vom 26.07.2026 nachmittags bis 27.07.2026 frühmorgens wurden in der Berliner Straße in Apolda mehrere Kellerabteile aufgebrochen. Unbekannte Täter öffneten die Hauseingangstür mittels unbekannten Hebelwerkzeuges. Sie verschafften sich unbefugt Zugang zu fünf Kellerabteilen und entwendeten unter anderem Friseurutensilien, Werkzeuge, Kompressor und Staubsauger. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf ca. 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise können an die Polizei Apolda unter Tel.: 03644/541- 0 gemeldet werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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