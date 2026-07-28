Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Imbiss - Bargeld und Mobiltelefon entwendet

Jena (ots)

Im Zeitraum von Samstagabend bis Montagmorgen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Imbiss in der Brüsseler Straße in Jena.

Nach bisherigen Erkenntnissen bogen die Täter ein Blech an dem Gebäude nach oben und gelangten so in die Räumlichkeiten. Anschließend entwendeten sie Bargeld, Lebensmittel sowie ein Mobiltelefon. Der entstandene Beuteschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Zeugenhinweise werden unter Angabe des Aktenzeichens 0187775/2026 von der Polizei Jena entgegengenommen.

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