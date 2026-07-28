PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Imbiss - Bargeld und Mobiltelefon entwendet

Jena (ots)

Im Zeitraum von Samstagabend bis Montagmorgen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Imbiss in der Brüsseler Straße in Jena.

Nach bisherigen Erkenntnissen bogen die Täter ein Blech an dem Gebäude nach oben und gelangten so in die Räumlichkeiten. Anschließend entwendeten sie Bargeld, Lebensmittel sowie ein Mobiltelefon. Der entstandene Beuteschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Zeugenhinweise werden unter Angabe des Aktenzeichens 0187775/2026 von der Polizei Jena entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 28.07.2026 – 08:11

    LPI-J: Wohnungseinbruch in Hermsdorf - Elektrogeräte entwendet

    Hermsdorf (ots) - In den vergangenen Tagen brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Stadion in Hermsdorf ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung und entwendeten gezielt mehrere Elektrogeräte. Der Beuteschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Zusätzlich entstand ein Sachschaden von rund 300 ...

    mehr
  • 28.07.2026 – 08:08

    LPI-J: Brand eines Weizenfeldes bei Hopfgarten - Polizei ermittelt

    Weimarer Land (ots) - Am Sonntagabend wurden eine Streife der Autobahnpolizei sowie zeitgleich der Ortsbrandmeister auf den Brand eines Weizenfeldes bei Hopfgarten aufmerksam. Die alarmierte Feuerwehr leitete umgehend die Löscharbeiten ein. Durch den vorherrschenden Wind breitete sich das Feuer rasch aus. Insgesamt wurden rund vier Hektar Weizenfeld zerstört. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren