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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Staatsschutz ermittelt nach volksverhetzenden und verfassungsfeindlichen Äußerungen in Weimar

Weimar (ots)

Die Polizei leitete am späten Montagabend in Weimar Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Volksverhetzung sowie des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ein.

Ein 48-jähriger Mann war mit seinem Fahrrad im Bereich der Carl-August-Allee unterwegs und äußerte lautstark unter anderem volksverhetzende sowie verfassungsfeindliche Parolen.

Polizeibeamte konnten den Tatverdächtigen wenig später feststellen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,30 Promille. Zur beweissicheren Feststellung der Alkoholisierung wurden Blutentnahmen angeordnet und in einem Krankenhaus durchgeführt.

Gegen den Mann wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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