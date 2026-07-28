Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wohnungseinbruch in Hermsdorf - Elektrogeräte entwendet

Hermsdorf (ots)

In den vergangenen Tagen brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Stadion in Hermsdorf ein.

Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung und entwendeten gezielt mehrere Elektrogeräte. Der Beuteschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Zusätzlich entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro an der Wohnungstür.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen wegen Wohnungseinbruchdiebstahls aufgenommen.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens 0188681/2026 bei der Polizei zu melden.

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