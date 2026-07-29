Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zwei verletzte Radfahrer nach Verkehrsunfall auf dem Ilmtal-Radweg

Bad Sulza/Wickerstedt (ots)

Am Dienstagabend, 28.07.2026, ereignete sich auf dem Ilmtal-Radweg zwischen Wickerstedt und Eberstedt ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Radfahrern. Ein 44-jähriger Radfahrer beabsichtigte an einer Wegekreuzung nach links in Richtung Obertrebra abzubiegen. Zeitgleich setzten zwei Rennradfahrer im Alter von 30 und 27 Jahren zum Überholen an. Trotz akustischer Warnsignale leitete der 44-Jährige den Abbiegevorgang ein, ohne diesen anzuzeigen. Dabei kollidierte der 30-Jährige mit dem Hinterrad des abbiegenden Radfahrers. In der Folge stieß auch der 27-jährige Rennradfahrer mit dem vorausfahrenden Rad zusammen. Der 30-Jährige erlitt leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden an Arm und Schulter, lehnte eine medizinische Versorgung jedoch ab. An beiden Rennrädern entstand Sachschaden. Das Fahrrad des 30-Jährigen war nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 2.800 Euro geschätzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell