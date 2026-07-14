Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Zeugen nach Körperverletzungsdelikt gesucht
Wilhelmshaven (ots)
In der Nacht zu Sonntag, 12.07.2026, kam es gegen 02:35 Uhr im Kreuzungsbereich Banter Weg / Peterstraße in Wilhelmshaven zu einer körperlichen Auseinandersetzung.
Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein Mann im Verlaufe der Auseinandersetzung durch einen Täter mit einem Messer verletzt. Der Verletzte erlitt hierbei eine Rückenverletzung und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Täter flüchteten anschließend vom Tatort.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet insbesondere Personen, die sich zur Tatzeit im Kreuzungsbereich Banter Weg / Peterstraße aufgehalten und das Geschehen beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu den an der Auseinandersetzung beteiligten Personen geben können, sich unter der Rufnummer 04421 942-0 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.
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