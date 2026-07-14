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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz der Schleuseninsel

Wilhelmshaven (ots)

Am Freitagnachmittag, 10.07.2026, kam es in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 17:50 Uhr auf dem Parkplatz der Schleuseninsel an der Schleusenstraße in Wilhelmshaven zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein geparkter grauer Audi A6 vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug im Bereich des rechten Heckstoßfängers beschädigt.

Die bislang unbekannte unfallverursachende Person entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne ihren gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 04421 942-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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