Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Alleinbeteiligter Verkehrsunfall mit verletzter Fahrerin

Zetel (ots)

Am Montagmorgen, 13.07.2026, kam es gegen 07:50 Uhr auf der Blauhander Straße in Zetel zu einem Verkehrsunfall.

Eine 43-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Blauhander Straße, als sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Pkw kam anschließend in einem Straßengraben in Schräglage zum Stillstand.

Die 43-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

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