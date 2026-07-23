LPI-J: Versuchter Ladendiebstahl - Mitarbeiter angegriffen
Apolda (ots)
Ein 36-jähriger Mann versuchte am Mittwochmittag in einem Supermarkt in der Buttstädter Straße in Apolda sechs Flaschen Wodka zu entwenden. Mitarbeiter stellten den Mann noch vor dem Verlassen des Geschäfts. Nachdem er die Ware zurückgegeben hatte, versuchte er zu flüchten. Als eine Mitarbeiterin ihn festhalten wollte, schlug er mit einem Stoffbeutel sowie der flachen Hand in ihre Richtung. Verletzt wurde hierbei niemand. Gegen den 36-Jährigen wurden Ermittlungen wegen versuchten Ladendiebstahls sowie versuchter Körperverletzung eingeleitet.
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