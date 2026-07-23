Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ladendiebstahl

Apolda (ots)

Am Mittwochvormittag kam es in einer Supermarktfiliale in der Leutloffstraße in Apolda zu einem Ladendiebstahl. Eine 53-jährige Frau entwendete eine Flasche Wodka, indem sie diese in ihre Tasche steckte und an der Kasse lediglich die übrigen Waren bezahlte. Sie wurde durch einen Ladendetektiv beobachtet und nach dem Passieren des Kassenbereichs angehalten. Die Polizei wurde verständigt und eine entsprechende Anzeige erstattet.

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