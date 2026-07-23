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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ladendiebstahl

Apolda (ots)

Am Mittwochvormittag kam es in einer Supermarktfiliale in der Leutloffstraße in Apolda zu einem Ladendiebstahl. Eine 53-jährige Frau entwendete eine Flasche Wodka, indem sie diese in ihre Tasche steckte und an der Kasse lediglich die übrigen Waren bezahlte. Sie wurde durch einen Ladendetektiv beobachtet und nach dem Passieren des Kassenbereichs angehalten. Die Polizei wurde verständigt und eine entsprechende Anzeige erstattet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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