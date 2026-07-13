Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Angebranntes Essen löst Feuerwehreinsatz aus

Jena (ots)

Ein ausgelöster Rauchmelder hat am Sonntagmorgen einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei in Jena ausgelöst. Gegen 08:35 Uhr wurde ein Feueralarm in einem Mehrfamilienhaus in der Saalbahnhofstraße gemeldet. Vor Ort stellte sich jedoch schnell heraus, dass es sich nicht um einen Brand handelte. In einer Wohnung war Essen angebrannt und hatte eine starke Rauchentwicklung verursacht. Eine Brandausbreitung oder Schäden an der Gebäudesubstanz lagen nicht vor. Die Feuerwehr belüftete die betroffene Wohnung sowie das Gebäude. Anschließend konnten die Einsatzkräfte den Einsatz beenden. Verletzt wurde nach derzeitigen Erkenntnissen niemand.

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