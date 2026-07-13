PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Angebranntes Essen löst Feuerwehreinsatz aus

Jena (ots)

Ein ausgelöster Rauchmelder hat am Sonntagmorgen einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei in Jena ausgelöst. Gegen 08:35 Uhr wurde ein Feueralarm in einem Mehrfamilienhaus in der Saalbahnhofstraße gemeldet. Vor Ort stellte sich jedoch schnell heraus, dass es sich nicht um einen Brand handelte. In einer Wohnung war Essen angebrannt und hatte eine starke Rauchentwicklung verursacht. Eine Brandausbreitung oder Schäden an der Gebäudesubstanz lagen nicht vor. Die Feuerwehr belüftete die betroffene Wohnung sowie das Gebäude. Anschließend konnten die Einsatzkräfte den Einsatz beenden. Verletzt wurde nach derzeitigen Erkenntnissen niemand.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 12.07.2026 – 10:32

    LPI-J: Geldbörse aus geparktem Pkw entwendet

    Weimar (ots) - Am Samstag gegen 10:45 Uhr hielt sich eine 79-jährige Frau auf dem Parkplatz des Kaufland-Marktes in der Humboldtstraße in Weimar auf, um ihre Einkäufe in ihrem Fahrzeug zu verstauen. Währenddessen legte sie ihre Geldbörse auf den Beifahrersitz und ließ die Beifahrertür offenstehen. Ein bislang unbekannter Täter erkannte die Gelegenheit, griff nach der Geldbörse und flüchtete zu Fuß. Auch ...

    mehr
  • 12.07.2026 – 10:31

    LPI-J: Mutmaßlicher Einbruch in der Westvorstadt vereitelt

    Weimar (ots) - Im Rahmen ihrer Streifentätigkeit stellten Beamte der Polizeiinspektion Weimar am frühen Samstagmorgen gegen gegen 04:00 Uhr ein scheinbar herrenloses Pedelec vor einem Grundstück in der Westvorstadt fest. Der mutmaßliche Fahrzeugführer hielt sich zu diesem Zeitpunkt auf einem Hinterhof auf und sah sich dort auffällig um. Als der Mann die Polizeibeamten bemerkte, ergriff er die Flucht. Nach kurzer ...

    mehr
  • 12.07.2026 – 10:17

    LPI-J: Trunkenheitsfahrt in der Lutherstraße

    Jena (ots) - Am frühen Samstagmorgen fiel den Beamten der Polizei Jena ein Kraftfahrzeug in der Lutherstraße mit auffälliger Fahrweise auf. Folgend wurde der Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte ein Atemalkoholwert von 1,8 Promille festgestellt werden. Der Fahrer wurde im Anschluss einer Blutentnahme unterzogen, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren