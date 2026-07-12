LPI-J: Trunkenheitsfahrt in der Lutherstraße

Jena (ots) - Am Freitagvormittag, den 10.07.26, erhielt die Polizei Jena Kenntnis über ein Graffiti an einem Transporter in der Nähe der Wohnsiedlung "Erlenhöfe" in Wenigenjena. Laut Aussage des Geschädigten wurde das Fahrzeug am 09.07.26 gegen 11:00 Uhr letztmalig in seinem Urzustand vorgefunden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. Sollten sie im benannten Tatzeitraum in der Nähe der Tatörtlichkeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, so ...

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