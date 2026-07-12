LPI-J: Trunkenheitsfahrt in der Lutherstraße
Jena (ots)
Am frühen Samstagmorgen fiel den Beamten der Polizei Jena ein Kraftfahrzeug in der Lutherstraße mit auffälliger Fahrweise auf. Folgend wurde der Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte ein Atemalkoholwert von 1,8 Promille festgestellt werden. Der Fahrer wurde im Anschluss einer Blutentnahme unterzogen, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.
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