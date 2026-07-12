Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geldbörse aus geparktem Pkw entwendet

Weimar (ots)

Am Samstag gegen 10:45 Uhr hielt sich eine 79-jährige Frau auf dem Parkplatz des Kaufland-Marktes in der Humboldtstraße in Weimar auf, um ihre Einkäufe in ihrem Fahrzeug zu verstauen. Währenddessen legte sie ihre Geldbörse auf den Beifahrersitz und ließ die Beifahrertür offenstehen. Ein bislang unbekannter Täter erkannte die Gelegenheit, griff nach der Geldbörse und flüchtete zu Fuß. Auch aufmerksame Zeugen, die die Tat bemerkt hatten und die Verfolgung aufnahmen, konnten den Täter nicht mehr stellen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem verantwortlichen Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weimar zu melden.

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