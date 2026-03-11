PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gefährliches Überholmanöver - Unfallverursacher flüchtet

Weimar / Weimarer Land (ots)

Auf der B7 zwischen der Schwanseestraße in Weimar in Richtung Nohra kam es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem Fahrzeug die Bundesstraße B7 aus Richtung Schwanseestraße kommend in Richtung Nohra. Kurz vor dem Überflieger setzte der Fahrer zu einem Überholvorgang an, obwohl sich die Fahrbahnführung in diesem Bereich von zwei auf eine Fahrspur verengt und eine durchgezogene Linie das Überholen untersagt. Trotz der unübersichtlichen Verkehrssituation setzte der Fahrer das Manöver fort. Kurz vor der Abzweigung zur Erfurter Straße in Richtung Weimar scherte er wieder nach rechts ein und kollidierte dabei zunächst mit dem linken Vorderrad und anschließend mit der linken Seite des neben ihm fahrenden Lkws. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend pflichtwidrig vom Unfallort. Die Polizei hat Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, sich bei der Polizei Weimar zu melden (03643 882-0, PI.Weimar@polizei.thueringen.de).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 11.03.2026 – 10:00

    LPI-J: Schneller Ermittlungserfolg dank internationaler Zusammenarbeit

    Weimar / Weimarer Land (ots) - Dank der engen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit deutscher und tschechischer Polizeibehörden konnte das am Montag in Nohra gestohlene Lastkraftwagengespann, eine Sattelzugmaschine nebst Auflieger, schnell aufgefunden werden. Nachdem der Hersteller das entwendete Fahrzeug technisch orten konnte, führten entsprechende Hinweise die ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 10:00

    LPI-J: Schulden führen zur Anzeige

    Saale-Holzland (ots) - Ein 37-jähriger Mann aus Hermsdorf meldete sich Dienstagabend bei der Polizei Saale-Holzland. Er habe sich bei einem 22-Jährigen Geld geliehen und bisher nicht zurückzahlen können. Aus diesem Grund drohte der 22-Jährige dem Mitteiler nun, um schneller an sein Geld zu gelangen. Ein Ermittlungsverfahren zur Klärung aller Tatumstände wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 10:00

    LPI-J: Streitigkeit führt zu Polizeieinsatz

    Jena (ots) - Eine Streitigkeit zwischen einem Mann und einer Frau löste Dienstagabend einen Polizeieinsatz in Jena Löbstedt aus. Nach ersten Angaben habe der Mann die Frau tätlich angegriffen und gegen eine Mauer gedrückt. Die hinzugerufenen Beamten konnten die Betreffenden Personen antreffen und befragen. Der 44-jährige Mann und die 38-jährige Frau gerieten aufgrund einer Meinungsverschiedenheit in einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren