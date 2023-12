LPI-J: Berauschter Geldfälscher in der Innenstadt

Kahla (ots) - Am Vormittag des 01.12.2023 kam es im Ölwiesenweg in Kahla zu einem Verkehrsunfall verursacht durch einen unbekannten Pkw-Fahrer an einem parkenden Pkw. Der Unfallverursacher verließ folgend pflichtwidrig die Unfallstelle, wobei das Unfallgeschehen glücklicherweise durch einen Zeugen beobachtet werden konnte. Der Zeuge hinterließ das Kennzeichen des flüchtigen Unfallfahrzeuges auf einem Notizzettel an ...

