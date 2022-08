Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Garagentor in Brand geraten

Apolda (ots)

Am 29.08.2022, gegen 23:14 Uhr haben im Gargagenkomplex in der Auenstraße in Apolda ein oder mehrere Unbekannte direkt vor einem Holzgaragentor ein kleines Feuer gemacht. Anschließend haben sie sich, ohne das Feuer wieder zu löschen, vom Tatort entfernt. Das Feuer griff auf das Holztor über, konnte aber durch die Feuerwehr schnell wieder gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Am Garagentor entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro. Die Polizei bittet darum, dass sich mögliche Zeugen unter der Telefonnummer 03644/541-0 melden.

