Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: LKW verkeilt sich mit anderem LKW

Apolda (ots)

Am 29.08.2022, gegen 14:05 Uhr befuhr ein 46jähriger LKW-Fahrer in Apolda die Straße Am Tiefen Graben und wollte in ein dortiges Grundstück einbiegen. Beim Ausscheren streifte er mit seinem Sattelauflieger einen vor Ort parkenden LKW. Dabei wurde die Plane aufgeschlitzt und der 46jährige blieb mit seinem LKW im Auflieger stecken. Personen wurden nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 2250 Euro.

