Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Drogenfund

Altenburg (ots)

Ein 20-jähriger Altenburger wurde am Montag kurz nach Mitternacht, um 00:15 Uhr durch Beamte der Polizei in der Johann-Sebastian-Bach-Straße in Altenburg einer Kontrolle unterzogen. Dabei aufgefundenes Betäubungsmittel besaß er illegal. Dies wurde beschlagnahmt. Er muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell