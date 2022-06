Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: "selbstläufer"

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein 65-Jähriger stellte sein genutzten Pkw Renault im Kirchfeld in Schlöben ab. Jedoch sicherte er diesen nicht ausreichend gegen Wegrollen, sodass sich der Renault selbstständig machte. Beim Versuch das rollende Fahrzeug mit Manneskraft zu stoppen, rollte ein Rad über den Fuß des 65-jährigen. Dieser verletzte sich daraufhin und musste medizinische versorgt werden. Ein Grundstückzaun konnte dann das herrenlose Fahrzeug zum Anhalten bewegen. Sowohl am Pkw als auch am Zaun entstand Sachschaden.

