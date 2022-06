Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kettenreaktion

Jena (ots)

Eine Kettenreaktion löste am Donnerstagnachmittag ein Auffahrunfall in der Wiesenstraße aus. Eine Fahrerin eines Pkw Skoda befuhr die Wiesenstraße und wollte nach links in eine Gartenanlage abbiegen. Hierfür verlangsamte diese entsprechend ihre Geschwindigkeit. Ein dahinterfahrender Pkw Skoda erkannte die Situation und bremste ebenso ab. Jedoch nicht bemerkt wurde diese Fahrsituation von einer 22-jährigen Fahrerin eines Pkw Hyundai. Folglich fuhr diese auf den Skoda auf und schob diesen wiederum auf den davor befindlichen Skoda. An allen drei Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell