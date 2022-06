Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Die Polizei Weimar codiert wieder Fahrräder (Bitte um Veröffentlichung am 04.06.2022 in den Printmedien TA/TLZ in Weimar)

Weimar (ots)

Die Weimarer Polizei plant am Mittwoch, den 08. Juni zwischen 13 Uhr und 18 Uhr eine weitere Fahrradcodierung. Das Ganze wird am Dienstgebäude der Polizei-Inspektion durchgeführt. Bisher sind schon eine Großzahl an Codierterminen vereinbart worden. Die Terminvereinbarungen haben sich bewährt, es kommt zu keinen größeren Wartezeiten und Menschenansammlungen. Codierungen ohne Termin können zumeist nicht realisiert werden, dafür bitten wir um Verständinis. Das Prozedere für interesssierte Fahrradbesitzer*innen sieht wie folgt aus: Melden sie ihren Wunsch zur Codierung (Uhrzeit & Anzahl) entweder per mail (pi.weimar@polizei.thueringen.de) oder telefonisch (03643-882103) an die Polizei in Weimar. Anschließend werden die Termine per Telefon bestätigt, es erfolgt in jedem Fall ein Rückruf. Die Fahrradbesitzer*innen benötigen zur Codierung einen Eigentumsnachweis für das Fahrrad und ein Personaldokument. Insofern sie ein E-Bike codieren lassen möchten, bringen sie bitte den Schlüssel für den Akku mit, denn oftmals muss der vom Rad abgebaut werden. Weitere Codierungen (ohne vorherige Terminvereinbarungen) finden am 16. Juli in Berlstedt zur Blaulichtmeile Am Sportplatz statt. Am 21. August zum Radfahrtag in Krautheim ebenfalls Am Sportplatz sowie am 03. September zum Dorffest in Ulla (Grammetal) am Bürgerhaus wird die Polizei Weimar ihr "Codier-Zelt" aufschlagen. Der nächste Termin am Standort der PI Weimar wird wahrscheinlich Mitte September stattfinden. Alle Interessierten können sich jedoch im Vorfeld bereits voranmelden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell