LPI-J: Aus Klinik geflüchtet

Apolda (ots) - Am 02.06.2022, gegen 19 Uhr parkte eine 63jährige Ford-Fahrerin ihr Fahrzeug vor einem Supermarkt in der Buttstädter Straße in Apolda. Als sie nach ihrem Einkauf zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, war dieses durch einen Unfall beschädigt. Der Unfallverursacher war nicht mehr vor Ort. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Tathergang nimmt die Polizei unter ...

