LPI-J: Nicht richtig geschaut

Weimar (ots) - Nicht schlecht schauten Beamte der PI Weimar, als sie am Donnerstagmittag auf der B7 einen Mann feststellten, der mit einer Kanüle im Arm unterwegs war. Der 59-Jährige selbst gab an, dass er auf eigene Verantwortung aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Sein Zustand ließ an dieser Aussage aber Zweifel offen. Eine Rückfrage in der Klinik bestätigte die Vermutung. Der Mann wurde zu seiner eigenen Sicherheit zurückgebracht. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

