LPI-J: Pkws demoliert

Wie ein 36-jähige Fahrzeughalter am Donnerstagabend feststellen musste, hatte ein Unbekannter seinen in der Platanenstraße geparkten Pkw beschädigt. Von Weitem konnte der die männliche Person, welche zwischen 20 und 25 Jahren gewesen sein soll, bei der Tathandlung beobachten. Im Anschluss jedoch verlor er diesen aus den Augen. Hinterlassen hatte der Unbekannte eine beschädigte Frontscheibe sowie einen defekten Außenspiegel an dem geparkten Audi. Bei der Sachverhaltsaufnahme wurde sodann bekannt, dass in unmittelbarer Nähe zum Tatort ein weiterer Pkw beschädigt wurde. Der Opel wies eine zerstörte Heckscheibe auf. Ob beide Taten im Zusammenhang stehen, ist nunmehr Gegenstand der Ermittlungen.

