Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen gesucht

Apolda/ Weimarer Land (ots)

Am 25. Januar 2022, gegen 16:00 Uhr, wurde eine ältere Frau aus Apolda Opfer von Trickbetrügern. Eine unbekannte Anruferin gab vor, ihre Nichte zu sein und erschlich sich so das Vertrauen der Rentnerin. Unter dem Vorwand, dass die Anruferin Verursacherin eines Verkehrsunfalls sei und daher einen größeren Geldbetrag benötige, hielt die vermeintliche Nichte die Frau bis zur Geldübergabe in der Leitung. In der Ortslage Herressen erfolgte sodann die Übergabe von 36.000,- Euro an eine unbekannte weibliche Person. Nach Erhalt des Bargeldes bestieg die Frau ein unbekanntes Fahrzeug und fuhr in unbekannte Richtung davon. Danach wurde durch die Anruferin auch das Gespräch beendet. Erst danach hinterfragte die Geschädigte den Sachverhalt im Verwandtenkreis. Hier stellte sich dann heraus, dass der vermeintliche Verkehrsunfall nicht stattgefunden hatte und die 71-Jährige einem Betrug aufgesessen war. Aufgrund dessen wurde die Polizei alarmiert, welche nunmehr die Ermittlungen aufgenommen hat. Eine Personenbeschreibung der weiblichen Täterin war der Geschädigten nicht möglich.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Wer hat etwas beobachten können? Ist jemand eine Frau aufgefallen, welche sich zum Tatzeitpunkt in diesem Bereich bewegt oder auffällig verhalten hat? Wurde im besagten Zeitraum in der Ortslage Herressen ein verdächtiges Fahrzeug festgestellt?

Bei Hinweisen wenden sie sich bitte an die Kriminalpolizeiinspektion Jena unter 03641- 81 2464 oder unter KPI.Jena@polizei.thueringen.de.

