Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: "Unter Stoff" im Straßenverkehr

Jena (ots)

Mit etwas mehr als 0,6 Promille war ein 32-Jähriger mit seinem Fiat in der Sanddornstraße in Jena unterwegs, als er von den Polizeibeamten in der Nacht zu Mittwoch kontrolliert wurde. Der junge Mann musste die Beamten zur Dienststelle begleiten, da hier nochmal ein erneuter Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser bestätigte den Verdacht, sodass eine Anzeige gegen den Fahrzeugführer die Konsequenz war. Auch ein 19-Jähriger wurde in der Sophienstraße einer Kontrolle unterzogen. Der E-Scooter-Fahrer konnte gegen 01:30 Uhr am Mittwochmorgen angehalten werden. Ein Drogentest brachte ein positives Ergebnis auf den vorherigen Konsum von Cannabis. Da er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs war, wurde der junge Mann zur Blutentnahme ins Klinikum mitgenommen und eine Anzeige gegen ihn gefertigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell