Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wiederholter Betrugsversuch

Apolda (ots)

Wie in den letzten Monaten öfter geschehen, wurde wiederum am 25.01.2022, gegen 10:30 Uhr eine diesmal 81jährige Frau in Apolda von einem vermeintlichen Polizeibeamten angerufen und ihr mitgeteilt, dass ihr Sohn in einen schlimmen Verkehrsunfall verwickelt sei und nunmehr eine Kaution in Höhe von 20.000 Euro hinterlegen müsste. Der Anrufer erfragte persönliche Daten und bat die ältere Dame um das genannte Bargeld. Diese ließ sich jedoch nicht weiter darauf ein und rief ihren Sohn im Anschluss an. Er konnte sogleich den Verdacht ausräumen und teilte den Sachverhalt nunmehr der örtlichen Polizei mit.

