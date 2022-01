Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Leuchten am Horizont

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Einen Leuchtschein konnte ein Zeuge am Mittwochabend, gegen 18:45 Uhr, im Bereich Bürgel entdecken, als er mit seinem Pkw aus Richtung Eisenberg kam und in der Folge nach Rodigast einbog. Da der Mitteiler sich in der Gegend auskennt, schaute er nach und entdeckte einen Hochstand, welcher in Flammen stand. Die alarmierte Feuerwehr löschte die Jagdkanzel zwar, konnte allerdings die vollständige Zerstörung nicht mehr verhindern, da die Kanzel in Vollbrand stand. Scheinbar haben Unbekannte das Feuer gelegt und sich anschließend unerkannt vom Brandort entfernt.

