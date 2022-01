Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Im Kreisverkehr übersehen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein Zusammenstoß zwischen einem Skoda und einem LKW ereignete sich am Dienstagnachmittag in Hermsdorf. Ein 19-Jähriger befuhr den Kreisverkehr aus Richtung eines Einkaufsmarktes und beabsichtigte diesen an der dritten Ausfahrt zu verlassen. Der Lkw kam aus Richtung Rodaer Straße und beachtete beim Einfahren in den Kreisverkehr den herannahenden Skoda nicht. Folglich kollidierte die Zugmaschine mit dem Pkw, sodass der Skoda mit dem linken Hinterrad gegen den Bordstein geschoben wurde. Alle beteiligten Personen blieben unversehrt, lediglich an den Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell