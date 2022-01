Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unaufmerksam beim Ausparken

Apolda (ots)

In der Bachstraße in Apolda kam es am 04.01.2021, gegen 13:45 Uhr zu einem Unfall als zwei Fahrzeugführer zur gleichen Zeit von einer dortigen Parkfläche ausparken wollten. Zunächst fuhr die 37jährige Frau im Pkw VW rückwärts auf die Bachstraße, um im Anschuss weiter vorwärts in Richtung Heidenberg zu fahren. Zur gleichen Zeit setzte der ebenfalls 37jährige Unfallverursacher zum Ausparken an mit der Absicht, rückwärts auf die Bachstraße aufzufahren. Dabei übersah er jedoch die Geschädigte und stieß gegen deren Pkw. Insgesamt entstand an beiden Pkw Sachschaden in Höhe von ca. 4.500 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell