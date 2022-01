Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Briefkasten gesprengt

Weimar (ots)

In der Silvesternacht zündete ein unbekannter Täter im Briefkasten am Mgadalaer Rathaus einen Blitzknaller. Durch die Detonation wurde der Briefkasten zerstört. Dessen nicht genug entstand auch an der Fassade ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei sucht Zeugen zum Vorfall. Personen die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten sich via Telefon oder E-Mail bei der Polizei Weimar unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell