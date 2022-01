Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zu viel getrunken

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Mit etwas zu viel Alkohol im Blut war am Montagabend eine 35-Jährige in Bürgel unterwegs. Die Frau war mit ihrem Ford in der Naumburger Straße unterwegs, als sie von einer Kontrolle unterzogen wurde. Mit knapp einem Promille Atemalkohol musste die 35-Jährige die Beamten zur Dienststelle begleiten. Hier wurden weitere Maßnahmen zur Ermittlung des Alkoholwertes veranlasst und eine Verkehrsordnungswidirgkeitenanzeige erstattet.

