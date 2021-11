Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrskontrolle

Apolda (ots)

Zwischen 18:30 Uhr und 21:30 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Apolda in der Sulzaer Straße in Apolda eine stationäre Verkehrskontrolle durch. Während der Kontrollzeit wurden 15 Fahrzeuge angehalten. Es wurden drei Barverwarnungen sowie drei mündliche Verwarnungen ausgesprochen, eine Kontrollaufforderung und ein Mängelschein ausgehändigt. Ein 36jähriger Fahrzeugführer im Pkw Ford fiel besonders auf - er führte sein Fahrzeug ohne gültige Fahrerlaubnis und hatte stattdessen einen allem Anschein nach gefälschten italienischen Führerschein dabei. Ein durchgeführter Drogenvortest schlug positiv auf Amphetamine an. Daraufhin wurde eine Blutentnahme im Robert-Koch-Krankenhaus durchgeführt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Diverse Anzeigen wurden gefertigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell