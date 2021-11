Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wildunfall

Mattstedt (ots)

Am 25.11.2021, gegen 06:30 Uhr ereignete sich auf der B 87, nahe der "Poche" ein Wildunfall. Der 37jährige Geschädigte befuhr die Bundesstraße aus Richtung Eckartsberga kommend als plötzlich ein Reh von rechts auf die Fahrbahn sprang. Trotz Gefahrenbremsung konnte ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden. Das Reh verendete noch am Unfallort. Am Pkw Skoda entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

