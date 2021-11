Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erneuter Angriff auf Panzerblitzer

Jena (ots)

Im Rahmen der Streifentätigkeit wurde am Mittwochabend eine Sachbeschädigung an einem Panzerblitzer festgestellt. Dieser befand sich abgestellt am Jenzigweg. Unbekannte besprühten die Optik mit roter Sprühfarbe, sodass die Funktion nicht mehr gegeben war. Eine entsprechende Anzeige wurde gefertigt.

