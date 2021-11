Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruchsversuch und Graffiti

Jena (ots)

Mittwochvormittag informierte der Besitzer eines Imbisswagens, welcher in der Stauffenbergstraße seinen Standort hat, über einen versuchten Einbruch in den Verkaufswagen. Unbekannte versuchten hierbei mittels Aufbrechen des Schlosses in den Innenraum zu gelangen. Da dies misslang, hinterließen diese eine Nachricht in Form eines schwarzen Graffito. Der Sachschaden beläuft sich auf über 200,- Euro. Hinweise zu den Tätern liegen aktuell noch nicht vor.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell